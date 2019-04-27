Автоспорт
Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в БакуRT на русском 07:29
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестое время в третьей свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку. Россиянин проехал трассу за 1 минуту 43,223 секунды.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
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На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
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Футбол
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Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:15
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
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Обновлено в 03:54
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Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
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