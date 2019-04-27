Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в БакуRT на русском 07:29

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестое время в третьей свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку. Россиянин проехал трассу за 1 минуту 43,223 секунды.

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

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