Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в БакуRT на русском 07:29

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестое время в третьей свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку. Россиянин проехал трассу за 1 минуту 43,223 секунды.
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«Здесь нужно иметь яйца». Квят – о сумасшедшей квалификации в Азербайджане

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Квят о трассе в Баку: нужны яйца, если хочешь добиться результата

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Леклер — лучший в 3-й тренировке Гран-при Азербайджана, Квят — 6-й

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Советский спорт11:07

Эггинтон: шестое место Квята — отличная награда за командные усилия

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В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

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Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

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Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Обновлено в 07:10
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Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
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Музыка

Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Технологии

Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

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Обновлено в 08:56
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге

Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
Обновлено в 11:30
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала

Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
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