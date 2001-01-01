Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при АзербайджанаТАСС 11:22
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана. Боттас лучший круг проехал за 1 минуту 40,495 секунды.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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