Французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Армия и оружие Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35 Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.

Происшествия Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Зениту» «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».

Армия и оружие Борисов: Авария на полигоне в Северодвинске связана с новой техникой Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о том, что авария на полигоне в Северодвинске связана с созданием принципиально новых образцов техники.

Шоу-бизнес Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.

Экономика Поучительная история TARGET: специально для украинского премьера Уже первые шаги Алексея Гончарука, нового премьер-министра Украины, показывают его как яростного либертарианца и добросовестного выпускника Института Аспена (Aspen Institute), основанного в США (Вашингтон, округ Колумбия) и финансируемого Корпорацией Карнеги, Фондами Рокфеллера, Форда и Гейтса.

Общество Молодая жена Венсана Касселя испугалась Моники Беллуччи Как заметили фанаты актера, с тех пор, как он обвенчался со своей новой женой — 22-летней Тиной Кунаки, свадьба с которой состоялась в августе 2018 года, Венсан и сам стал выглядеть моложе.

Кино Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор» Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.

Общество Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.

Политика Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие «Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей» «Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.

Музыка Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.

Происшествия Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.

Космос Разработан космический телескоп «Джеймс Уэбб» Как сообщают ученые, новый телескоп должен заменить «Хаббл», который в настоящее время находится в космосе и делает множество снимков для исследователей.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Игры Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51 Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.

Политика Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019 Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.