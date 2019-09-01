Происшествия
REGNUMГонщик «Формулы 2» Антуан Юбер скончался из-за аварии на трассе
Французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.
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Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
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Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
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Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
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Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
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Как «Спартак» проиграл «Зениту»
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Борисов: Авария на полигоне в Северодвинске связана с новой техникой
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о том, что авария на полигоне в Северодвинске связана с созданием принципиально новых образцов техники.
РЕН ТВ 17:19
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Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru вчера в 06:08
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Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор»
Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.
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Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью
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ГТРК Южный Урал 13:37
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Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса
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Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы
Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.
Вечерняя Москва 13:11
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Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
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Разработан космический телескоп «Джеймс Уэбб»
Как сообщают ученые, новый телескоп должен заменить «Хаббл», который в настоящее время находится в космосе и делает множество снимков для исследователей.
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Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
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Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
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«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings 16:30
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Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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В США создали беспилотный автобус из деталей, распечатанных на 3D-принтере
Компания Local Motors из США представила управляемый искусственным интеллектом мини-автобус Olli 2.0, детали которого на 80% напечатаны на 3D-принтере.
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