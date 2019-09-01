Происшествия

REGNUMREGNUMГонщик «Формулы 2» Антуан Юбер скончался из-за аварии на трассе

Французский пилот команды автогонок серии «Формула 2» BWT Arden Антуан Юбер скончался из-за аварии, произошедшей во время гонки девятого этапа серии «Формула 2», проходившей на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.
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