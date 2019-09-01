Происшествия
RT на русскомГонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA). Авария произошла на втором круге гонки.
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Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
ТАСС 12:53
Единоборства
Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла
Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.
Нева Спорт 02:03
Происшествия
Протодиакона Кураева госпитализировали в Москве
В Москве госпитализирован религиозный деятель Андрей Кураев.
Известия 12:43
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
Известия 07:34
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Хоккей
ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны
Подопечные Игоря Никитина уступают со счётом 1:2 после невероятного гола Максима Чудинова.
Чемпионат 09:38
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Армия и оружие
Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий
Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
Политическая Экспертиза 11:35
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика
Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем главном достижении за 100 дней нахождения на посту.
Реальное время 08:38
Происшествия
Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы
Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
ТАСС 11:23
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Футбол
«Монако» оформил аренду форварда «РБ Лейпцига»
Как информирует пресс-служба монегасков, «княжеский» клуб оформил аренду 22-летнего исполнителя до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Евро-футбол.ру 09:23
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в Германии
Аргументы и Факты вчера в 21:38