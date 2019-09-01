Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA). Авария произошла на втором круге гонки.

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Происшествия Протодиакона Кураева госпитализировали в Москве В Москве госпитализирован религиозный деятель Андрей Кураев.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Происшествия В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

Армия и оружие Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35 Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Экономика Швеция введет налог из-за России Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.

Футбол Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом» Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Армия и оружие Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Политика Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем главном достижении за 100 дней нахождения на посту.

Происшествия Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Футбол «Монако» оформил аренду форварда «РБ Лейпцига» Как информирует пресс-служба монегасков, «княжеский» клуб оформил аренду 22-летнего исполнителя до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.

Происшествия Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.