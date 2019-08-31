Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA). Авария произошла на втором круге гонки.

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

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