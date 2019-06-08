Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыТАСС 15:37
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады. Лучший круг Феттель проехал за 1 минуту 10,240 секунды.
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