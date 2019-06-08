Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыВести.Ru 16:15
На формулическом Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, завершился второй день состязаний. В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso остался на 12-й позиции.
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