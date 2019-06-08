Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыВести.Ru 16:15

На формулическом Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, завершился второй день состязаний. В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso остался на 12-й позиции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1», Квят - 12-й

РИА Новости15:48

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

RT на русском15:35

Себастьян Феттель: «Я полон адреналина и очень рад за команду»

Матч ТВ16:55

Феттель выиграл квалификацию «Гран-при Канады», Квят - 12-й

Спорт-Экспресс15:16

Квят – десятый в третьей практике «Гран-при Канады»

Советский спорт13:21

Феттель перепутал слова и назвал Хэмилтона красивым

Чемпионат18:03

Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, поул Феттеля станет поворотным моментом для „Феррари“»

Sports.ru17:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Игры

К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living

«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено в 20:30
Политика

Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок

Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Ребенок погиб при обстрелах боевиками провинций Латакия и Хама

Обновлено в 16:23
Происшествия

На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар

Обновлено в 18:00
Технологии

День рождения процессора, от которого произошли все современные компьютеры

Обновлено в 17:38
Единоборства

Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC

Обновлено в 19:35
Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Наука

Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой

Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено в 14:59
Происшествия

На территории колонии в Тюмени произошёл пожар

Обновлено в 16:55
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»

Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
Обновлено в 09:45
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Феттель
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное