Футбол

Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныЭкономика сегодня вчера в 18:46

В эфире передачи на канале FOX Sports нападающий «Челси» Гонсало Игуаин заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Игуаин начал карьеру в сборной в октябре 2009 года и участвовал в трех чемпионатах мира. В России аргентинская сборная дошла до 1/8 финала, но уступила в матче французам.
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Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины

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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Игрок национальной сборной Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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