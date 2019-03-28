Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныЭкономика сегодня вчера в 18:46
В эфире передачи на канале FOX Sports нападающий «Челси» Гонсало Игуаин заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Игуаин начал карьеру в сборной в октябре 2009 года и участвовал в трех чемпионатах мира. В России аргентинская сборная дошла до 1/8 финала, но уступила в матче французам.
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Гонсало Игуаин: «Моя карьера в сборной Аргентины закончена. На радость многим»
Sports.ruвчера в 14:40
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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