Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныЭкономика сегодня 18:46
В эфире передачи на канале FOX Sports нападающий «Челси» Гонсало Игуаин заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Игуаин начал карьеру в сборной в октябре 2009 года и участвовал в трех чемпионатах мира. В России Аргентина дошла до 1/8 финала, но уступила в матче французам.
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