Футбол
Игуаин уходит из сборной АргентиныЕвро-футбол.ру вчера в 15:20
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Футбол
«Реал» собирается купить Кулибали в случае ухода Варана
Мадридский футбольный клуб «Реал» определился с кандидатурой потенциального преемника французского защитника Рафаэля Варана на случай его ухода из команды в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание AS.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
ВКС РФ получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут российским ВКС в 2021 году.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
Обновлено в 02:51
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Технологии
Возможности нового робота Boston Dynamics продемонстрировали на видео
Компания Boston Dynamics показала новую версию своего робота Handle, без верхних конечностей.
Обновлено в 03:59
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram
Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.
Обновлено вчера в 13:36
Кино
Рецензия на фильм «Папа, сдохни»: Спятил отец – а значит нам конец
Черная комедия "Папа, сдохни" выйдет в российский прокат 4 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА
Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.
Обновлено в 04:41
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Авто
Chery будет выпускать два новых кроссовера на «Автоторе»
Обновлено в 03:51
Происшествия
На Виктора Ишаева надели электронный браслет
Экс-чиновник помещён под домашний арест до 27 мая. Его дом расположен на улице Крылатские Холмы в Москве.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Новосибирской области открыли четыре кабинета для ВИЧ-инфицированных
В Новосибирской области на базе ГБУЗ НСО «Бердская Центральная городская больница», ГБУЗ НСО «Искитимская Центральная Городская больница», ГБУЗ НСО «Красноозерская Центральная районная больница» и ГБУЗ НСО «Куйбышевская Центральная районная больница» открыли четыре кабинета, где будут наблюдаться пациенты с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 04:23
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Политика
Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя
Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Политика
Новак сказал, как действия Дании повлияют на «Северный поток – 2»
Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив
Мужчина находился в состоянии агрессии, а потому решил выплеснуть негатив на стоящий поезд.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Дубне разводящиеся мужчина и женщина получили ножевые ранения
В подмосковном городе Дубна мужчина и женщина получили ножевые ранения. Злоумышленник сел в автомобиль и скрылся с места преступления.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Китайский завод по откачке воды на Байкале хотят снести
Депутаты Госдумы РФ, входящие в комитет по экологии и охране окружающей среды, не оставили без внимания тревожные сообщения по поводу строительства китайского завода по откачке воды из Байкала в посёлке Култук (Иркутская область).
Обновлено в 04:10
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40