Футбол

Игуаин уходит из сборной АргентиныЕвро-футбол.ру вчера в 15:20

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.
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Игуаин завершил карьеру в сборной. Он жутко мазал в трех больших финалах

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Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины

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СМИ: нападающий Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

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Игуаин покинул сборную Аргентины

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Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Спорт-Экспрессвчера в 15:14
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Футбол

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В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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Армия и оружие

СБУ обвинила Россию в создании военных формирований УНА и УПА

Согласно версии следствия, российские спецслужбы завербовали украинских националистов "Украинской повстанческой армии" и создали боевые группировки "Украинской национальной армии", подчиняющиеся напрямую Москве.
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Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Сбежавший из части контрактник найден мертвым

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Мужчина находился в состоянии агрессии, а потому решил выплеснуть негатив на стоящий поезд.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
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Китайский завод по откачке воды на Байкале хотят снести

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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Игрок национальной сборной Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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