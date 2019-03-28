Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныВести.Ru 04:48
Аргентинский нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин объявил об уходе из национальной команды. На своей странице в Instagram 31-летний футболист поблагодарил своих партнеров и болельщиков за поддержку. За сборную Аргентины Игуаин провел 75 матчей.
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Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Технологии
«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту
Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика
Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев
Обновлено вчера в 01:54
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
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Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Затмят Пугачёву с Киркоровым: Лазарев и Лорак могут стать главной звёздной парой России
Не исключено, что Сергей и Каролина смогут затмить даже экс-супругов Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова, чтобы стать главной звёздной парой России.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Защита обжаловала арест Михаила Абызова
Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Вулверхэмптон» за рекордную сумму выкупит у «Бенфики» Рауля Хименеса
По информации The Telegraph, английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у "Бенфики" за 25 миллионов фунтов.
Обновлено в 05:31
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Хоккей
Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо»
Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы
Обновлено в 04:50
Экономика
Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 39%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2018 году снизилась на 39% по сравнению с 2017 годом и составила 16,813 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 05:41