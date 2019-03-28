Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныВести.Ru 04:48

Аргентинский нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин объявил об уходе из национальной команды. На своей странице в Instagram 31-летний футболист поблагодарил своих партнеров и болельщиков за поддержку. За сборную Аргентины Игуаин провел 75 матчей.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Технологии «ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.

Экономика Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Армия и оружие Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

Армия и оружие Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Шоу-бизнес Затмят Пугачёву с Киркоровым: Лазарев и Лорак могут стать главной звёздной парой России Не исключено, что Сергей и Каролина смогут затмить даже экс-супругов Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова, чтобы стать главной звёздной парой России.

Общество Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.

Происшествия В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным.

Происшествия Защита обжаловала арест Михаила Абызова Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.

Общество Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.

Футбол «Вулверхэмптон» за рекордную сумму выкупит у «Бенфики» Рауля Хименеса По информации The Telegraph, английский клуб выкупит 27-летнего мексиканца у "Бенфики" за 25 миллионов фунтов.

Политика Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Хоккей Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо» Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.