Футбол

Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной АргентиныВести.Ru 04:48

Аргентинский нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин объявил об уходе из национальной команды. На своей странице в Instagram 31-летний футболист поблагодарил своих партнеров и болельщиков за поддержку. За сборную Аргентины Игуаин провел 75 матчей.
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Игуаин завершил карьеру в сборной. Он жутко мазал в трех больших финалах

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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Игрок национальной сборной Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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