Футбол
Гонсало Игуаин перешёл в «Челси»Свободная Пресса вчера в 16:30
После чего, «Челси» получит право выкупить трансфер игрока за фиксированную сумму — 36 миллионов евро. Напомним, первую половину текущего сезона Игуаин провел на правах аренды в итальянском «Милане». Новости футбола: Марио Балотелли перешёл в «Марсель»
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Политика
Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Авто
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России
Подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.
Обновлено в 09:35
Политика
Захарова ответила на предложение Чубайса «заменить» её на Бузову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса, предложившего поставить на её должность ведущую Ольгу Бузову.
Обновлено в 12:16
Политика
Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Обновлено в 09:37
Авто
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летний юбилей своего популярного внедорожника Land Cruiser в США, выпустив специальную версию этой модели.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети
В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Неизвестные напали на полицейских в Нальчике
Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Обновлено в 10:47
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo APEX 2019 без отверстий
В смартфоне от Vivo для зарядки решили использовать магнитную площадку с контактами, которая находится внизу на задней панели устройства.
Обновлено в 11:20
Технологии
Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено в 12:19
Политика
Карлос Гон покинул пост руководителя Renault
Обновлено в 01:53
Гаджеты
В Сети снова опубликовано фото настоящего Samsung Galaxy S10+
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.
Обновлено в 11:13
Общество
Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве
В детском технопарке Московского авиационного института (МАИ) в мае откроются шесть уникальных лабораторий.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Обновлено в 07:23
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Интернет
Устаревший софт подрывает безопасность пользователей Windows
Более половины программ, установленных на компьютерах, устарели и подвержены уязвимости со стороны злоумышленников, заявила антивирусная компания Avast, проанализировав 163 млн устройств, сообщает Lenta.ru.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Обновлено в 04:27
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
Обновлено в 10:32
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56