Футбол
Гонсало Игуаин перешёл в «Челси»Свободная Пресса вчера в 16:30
После чего, «Челси» получит право выкупить трансфер игрока за фиксированную сумму — 36 миллионов евро. Напомним, первую половину текущего сезона Игуаин провел на правах аренды в итальянском «Милане». Новости футбола: Марио Балотелли перешёл в «Марсель»
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
Обновлено в 13:00
Происшествия
Неизвестные напали на полицейских в Нальчике
Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено в 12:00
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту
Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Авто
Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200
В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети
В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Vivo официально представила смартфон без отверстий Vivo APEX 2019
В смартфоне от Vivo для зарядки решили использовать магнитную площадку с контактами, которая находится внизу на задней панели устройства.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от должности главного тренера
Обновлено в 13:47
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Американский скафандр отказал на МКС
Обновлено в 13:22
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Общество
«Газпром» выставил россиянину счет 28 млн рублей за подключение к газу
Жителя Тюменской области шокировал счет за подключение к газу, выставленный «Газпромом», в котором была двузначная цифра с шестью нулями, сообщают СМИ.
Обновлено в 13:18
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23