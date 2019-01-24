Футбол
Гонсало Игуаин перешёл в «Челси»Свободная Пресса вчера в 16:30
После чего, «Челси» получит право выкупить трансфер игрока за фиксированную сумму — 36 миллионов евро. Напомним, первую половину текущего сезона Игуаин провел на правах аренды в итальянском «Милане». Новости футбола: Марио Балотелли перешёл в «Марсель»
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Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Авто
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России
Подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.
Обновлено в 09:35
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Внимание к парламентарию приковано после ее заявления о том, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш».
Обновлено в 09:50
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Авто
Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser 200
Спецверсия, посвященная 60-летнему юбилею модели Toyota Land Cruiser 200, получила приставку в названии Heritage Edition.
Обновлено в 01:23
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
В американском скафандре на Международной космической станции обнаружена неисправность, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 10:32
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе
Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) на заседании в четверг приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госзимену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого российского беспилотника «Охотник»
В сети появились фотографии, на которых, предположительно, изображен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Общество
В Москве откроется детский технопарк, посвященный изучению химии
Технопарк для детей, посвященный химии, откроется в Москве в сентябре текущего года в рамках празднования 150-летия открытия периодической таблицы химических элементов Менделеева.
Обновлено в 08:34
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Власти Москвы решили продлить метро до аэропорта Внуково
Открытие во Внуково первой в аэропортах московского авиаузла станции метро должно улучшить качество обслуживания пассажиров и транспортную ситуацию в Новой Москве в целом, в первую очередь в районах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе.
Обновлено в 10:32
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв
Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:29
Политика
РКК «Энергия» сменит руководителя
Совет директоров РКК «Энергия» на заседании 24 января изберет нового гендиректора предприятия, говорится в материалах компании, опубликованных на портале корпоративного раскрытия информации.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Общество
Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права
Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
В Сети снова опубликовано фото настоящего Samsung Galaxy S10+
Обновлено вчера в 16:41
Авто
Компания Bugatti отказалась выпускать кроссовер
Компания Bugatti в ближайшее время не планирует разрабатывать кроссовер, передает издание Autocar со ссылкой на главу французской фирмы Стефана Винкельманна.
Обновлено в 10:13
Авто
Опубликованы первые фотографии нового Rolls-Royce Ghost
Судя по первым шпионским фотографиям, основные изменения в дизайне Rolls-Royce Ghost произойдут в задней части автомобиля.
Обновлено в 02:07
Культура
Умерла знаменитый музыковед Светлана Виноградова
В культурном учреждении сообщили, что Виноградова скончалась 23 января. Она 70 лет своей жизни посвятила музыке и карьере в данной сфере.
Обновлено в 07:44
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
«Победа» подала иск к ФСБ из-за действий пограничников во Внуково
Иск подан к отряду погранконтроля Внуково, уточнил РБК представитель «Победы».
Обновлено в 08:10