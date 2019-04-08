Футбол
Гонсало Игуаин: «Надеюсь, смогу остаться в „Челси“ на следующий сезон»Матч ТВ 08:54
Арендное соглашение между «Ювентусом» и «Челси» подразумевает, что по истечении срока аренды в конце сезона лондонский клуб может выкупить аргентинца. После перехода в «Челси» Игуаин провел восемь матчей в чемпионате Англии и забил три гола.
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Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Транспорт
В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей
Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
Обновлено в 06:20
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Политика
У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено в 11:16
Наука
Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса
Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Авто
Компания Honda в 2021 году свернёт производство в Европе
Honda вышла на рынок Турции в 1992-м, а завод в городе Гебзе, провинция Коджаэли, мощностью 50 000 машин в год заработал в 1996-м.
Обновлено в 12:27
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Футбол
«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
Обновлено в 08:11
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Помпео предостерег Иран от нападения на военных США
По словам Госсекретаря США Майка Помпео, если Иран решится напасть на военных США, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, то последствия будут серьезными.
Обновлено в 16:44
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором
Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Экономика
Нефтяников толкают на отходный путь
«Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности»,— считает Марат Галиев.
Обновлено в 17:58
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32