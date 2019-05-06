Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из РоссииИзвестия 08:20
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России. Об этом говорится в официальном письме компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга, полученном Россельхознадзором.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока".
Обновлено в 09:52
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57
Хоккей
Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России
"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика
Генпрокурор Украины заявил о готовности к отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности освободить занимаемую должность, если Верховная рада примет соответствующее решение.
Обновлено в 07:06
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет
В московском аэропорту Шереметьево горит пассажирский самолет, кадры с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.
Обновлено вчера в 11:46
Культура
Скончалась актриса и певица Барбара Перри
В США на 97-ом году жизни умерла американская актриса, певица и танцор Барбара Пэрри, известная своей деятельностью в Голливуде и Бродвее.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве
Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Сбербанк запатентовал умный холодильник
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявку, ранее поданную российским Сбербанком, на так называемый «умный холодильник».
Обновлено в 01:58
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк пострадал в ДТП, сообщили СМИ
Актер сериалов и кино Игорь Фурманюк пострадал в ДТП в Москве, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Новейший корвет «Гремящий» отправился на заводские испытания
Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца
В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51