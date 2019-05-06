Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из РоссииИзвестия 08:20

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России. Об этом говорится в официальном письме компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга, полученного Россельхознадзором.

Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

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