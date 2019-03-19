Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мираТАСС 04:35
Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге. Самыми дешевыми городами мира признаны Каракас, Дамаск и Ташкент.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Хоккей
«Металлург» подписал новый контракт с Кошечкиным
Обновлено в 07:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Обновлено в 07:42
Здоровье
В Китае женщина чуть не умерла из-за домашней фруктовой капельницы
В конце февраля женщина смешала фруктовые соки ввела эту смесь внутривенно.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Египет получит несколько десятков российских истребителей Су-35
Египет закупит в России несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Речь идет о более двух десятках боевых машин.
Обновлено вчера в 05:20
Авто
Chevrolet готовит к дебюту бюджетный седан Onix
В Сети появилось тизерное изображение бюджетного седана Chevrolet Onix.
Обновлено в 07:22
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Генерал сообщил о ТУ-22М в Крыму, а потом передумал
Обновлено в 06:11
Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы
В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Отец Началовой предостерег россиян
Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Филипп Киркоров провели вечер в обществе Хелен Миррен
«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак», - подписал снимок Киркоров.
Обновлено в 00:06
Культура
Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской
Обновлено в 06:33
Спорт
Определился состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира
Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне, который пройдет в Холменколлене.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Хоккей
«Локомотив» примет СКА в четвёртом матче серии плей-офф
Ярославский «Локомотив» на домашнем льду примет петербургский СКА в в рамках полуфинальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51