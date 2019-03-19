Общество

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мираТАСС 04:35

Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге. Самыми дешевыми городами мира признаны Каракас, Дамаск и Ташкент.
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Москва выпала из сотни самых дорогих городов мира по версии The Economist

Интерфакс06:39

Названы самые дорогие города мира

RT на русском04:04

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

ТАСС04:35

The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

РБК04:10

Названы самые дорогие города мира

Газета.Ru05:16

Названы самые дорогие города мира

РИА Новости03:54

Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году

Вести.Финансвчера в 23:24
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Хоккей

«Металлург» подписал новый контракт с Кошечкиным

Обновлено в 07:23
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Технологии

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Общество

Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов

Обновлено в 07:42
Здоровье

В Китае женщина чуть не умерла из-за домашней фруктовой капельницы

В конце февраля женщина смешала фруктовые соки ввела эту смесь внутривенно.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Египет получит несколько десятков российских истребителей Су-35

Египет закупит в России несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Речь идет о более двух десятках боевых машин.
Обновлено вчера в 05:20
Авто

Chevrolet готовит к дебюту бюджетный седан Onix

В Сети появилось тизерное изображение бюджетного седана Chevrolet Onix.
Обновлено в 07:22
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Кино

Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев

Обновлено в 01:46
Космос

В Роскосмосе пообещали «очень скоро» отправить космонавтов на Луну

Обновлено в 07:44
Происшествия

Пять картин похищены из галереи в центре Москвы

Обновлено в 04:15
Общество

Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта

Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Генерал сообщил о ТУ-22М в Крыму, а потом передумал

Обновлено в 06:11
Происшествия

Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием

Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Политика

Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы

В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Отец Началовой предостерег россиян

Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Ани Лорак и Филипп Киркоров провели вечер в обществе Хелен Миррен

«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак», - подписал снимок Киркоров.
Обновлено в 00:06
Культура

Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской

Обновлено в 06:33
Спорт

Определился состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне, который пройдет в Холменколлене.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Хоккей

«Локомотив» примет СКА в четвёртом матче серии плей-офф

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду примет петербургский СКА в в рамках полуфинальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
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