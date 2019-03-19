Общество

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мираТАСС 04:35

Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге. Самыми дешевыми городами мира признаны Каракас, Дамаск и Ташкент.
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The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

РБК04:10

Москва выпала из сотни самых дорогих городов мира по версии The Economist

Интерфакс06:39

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

ТАСС04:35

Названы самые дорогие города мира

Газета.Ru05:16

Названы самые дорогие города мира

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Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году

Вести.Финансвчера в 23:24
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
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Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти

Обновлено в 07:58
Футбол

Роман Зобнин пропустит не меньше месяца

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06
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В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Кино

HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Кино

Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев

Обновлено в 01:46
Политика

Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Футбол

Эмиль Хески: «Манчестер Сити» вновь оказался в непростой ситуации

Сити снова оказался в непростой ситуации, цитирует Хески Sky Sports.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Экономика

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный

В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Политика

В НАТО прокомментировали размещение Ту-22М3 в Крыму

Обновлено вчера в 14:46
Политика

«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин на украинском языке обратился к властям Киева

Президент России Владимир Путин обратился к властям Киева на украинском языке.
Обновлено в 04:55
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:05
Политика

Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Политика

Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

«Лучший настольный компьютер»: Apple презентовала новые iMac

"Благодаря потрясающему дисплею Retina, удивительному дизайну, удвоенной производительности и MacOS Mojave, которые нравятся нашим клиентам, iMac на сегодняшний день является лучшим настольным компьютером в мире", - заявил Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac.
Обновлено в 09:29
Гаджеты

Складной iPhone X Fold глазами дизайнера

После презентации складных смартфонов на платформе Android компаниями Samsung и Huawei некоторые дизайнеры представили своё видение складного iPhone компании Apple.
Обновлено в 08:50
Наука

Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля

Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Культура

Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской

Обновлено в 06:33
Авто

Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
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