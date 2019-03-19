Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мираТАСС 04:35

Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге. Самыми дешевыми городами мира признаны Каракас, Дамаск и Ташкент.

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

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