Футбол
Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА настроены успешно завершить сезонСпорт-Экспресс 05:55
В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон. За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 баллов. Армейцы отстают от третьего места и зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
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Виктор Гончаренко: «Титул – это побочный продукт хорошо проделанной работы»
Еженедельник Футболвчера в 05:29
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Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной
В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Культура
В Брянске открывается выставка «Сибирский валенок»
Как сообщили в департаменте культуры Брянской области, на выставке будут представлены более 40 скульптур и графических листов, в числе которых – портреты мыслителей, музыкантов, художников прошлого, образы наших современников, а также удивительные изваяния-метафоры, наполненные глубоким философским содержанием, завораживающие и не поддающиеся одномерной интерпретации.
Обновлено 14 мая в 09:55
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод
Контракт между «Роскосмосом» и заводом, который подразумевал выделение на прием специалистов из США около 200 тысяч рублей, был расторгнут.
Обновлено в 05:09
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева
По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:33
Политика
Великобритания отменит бумажные миграционные карты для иностранцев
С 20 мая Великобритания полностью откажется от миграционных карт, которые нужно заполнять иностранцам при въезде в страну.
Обновлено в 06:05
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика
Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы
Россия не стремится выходить из Совета Европы.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Пожар в здании РУДН ликвидировали
Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото c помолодевшей Пугачевой
Максим Галкин похвастался своей помолодевшей супругой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Здоровье
Менделевич предложил изменить методы диагностики редких заболеваний
Методы диагностики и лечения орфанных (редких) заболеваний должны быть усовершенствованы, считает депутат Госдумы от «Единой России» Борис Менделевич, передаёт пресс-служба парламентария.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59