Футбол

Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА настроены успешно завершить сезонСпорт-Экспресс 05:55

В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон. За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 баллов. Армейцы отстают от третьего места и зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
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Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА настроены успешно завершить сезон

Спорт-Экспресс05:55

Ганчаренко: сделаем все возможное, чтобы победить в последних матчах ЧР

РИА Новости04:26

Виктор Гончаренко: «Титул – это побочный продукт хорошо проделанной работы»

Еженедельник Футболвчера в 05:29
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Происшествия

У следствия есть вопросы к экипажу сгоревшего SSJ-100

Следствие не имеет особых претензий к техническому состоянию самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в Шереметьево.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:27
Авто

Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель

По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Транспорт

Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Обновлено в 07:58
Авто

BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years

В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Юлию Ковальчук приняли за Кристину Асмус

Обновлено в 05:47
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия

СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Главу района Дагестана уличили во взятке

Обновлено вчера в 06:33
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Политика

Медведев заявил, что система домов престарелых в России деградировала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых в РФ, добавив, что система этих учреждений деградировала и в ней необходимо навести порядок.
Обновлено в 09:18
Экономика

Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Создатель анархистского Telegram-канала пожаловался в ЕСПЧ на содержание под стражей

Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда создателя Telegram-канала «Прометей» анархиста Вячеслава Лукичева.
Обновлено в 05:16
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Обновлено в 07:38
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет

Обновлено в 07:22
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования

Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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