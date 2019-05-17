Футбол
Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА настроены успешно завершить сезонСпорт-Экспресс 05:55
В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон. За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 баллов. Армейцы отстают от третьего места и зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виктор Гончаренко: «Титул – это побочный продукт хорошо проделанной работы»
Еженедельник Футболвчера в 05:29
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия
У следствия есть вопросы к экипажу сгоревшего SSJ-100
Следствие не имеет особых претензий к техническому состоянию самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в Шереметьево.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Обновлено в 07:58
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Юлию Ковальчук приняли за Кристину Асмус
Обновлено в 05:47
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Главу района Дагестана уличили во взятке
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Политика
Медведев заявил, что система домов престарелых в России деградировала
Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых в РФ, добавив, что система этих учреждений деградировала и в ней необходимо навести порядок.
Обновлено в 09:18
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Создатель анархистского Telegram-канала пожаловался в ЕСПЧ на содержание под стражей
Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда создателя Telegram-канала «Прометей» анархиста Вячеслава Лукичева.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Обновлено в 07:38
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования
Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52