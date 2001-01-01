Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКАЧемпионат 05:11

«Уфа» почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали.

Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКА

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Политика США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.

Политика Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Происшествия В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.

Технологии «ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.

Армия и оружие СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана Министр обороны Судана ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн задержан в Хартуме, данную информацию подтвердили источники информационного агентства «аль-Хадас», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Египет отказался от «арабского НАТО» Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".

Общество Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.

Единоборства Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.

Происшествия СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арест Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Происшествия ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.

Авто Renault раскрыла часть технических характеристик модели Arkana В преддверии презентации кроссовера Renault Arkana российское представительство французского бренда раскрыло часть технических характеристик новой модели.

Кино Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.