Футбол
Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКАЧемпионат 05:11
«Уфа» почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали.
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