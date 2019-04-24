Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусомЧемпионат вчера в 15:08

Сегодня выиграли скромно, но со вкусом.

Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом

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Политика Рада приняла закон об использовании украинского языка Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией» ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".

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Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

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Политика Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.

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Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя «Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.

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Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

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Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.