Футбол

Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусомЧемпионат вчера в 15:08

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
Сегодня выиграли скромно, но со вкусом.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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