Футбол
Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив»Газета.Ru 17:09
Бенедикт Хеведес
|13′
|23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
|34′
|40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
|42′
|45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
|46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|46′
|46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
|58′
|59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
|65′
|78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|80′
|83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
31
Рыбус
5
Хёведес
7
Крыховяк
59
Миранчук
11
Миранчук
8
Фарфан
23
Тарасов
96
Жемалетдинов
35
Акинфеев
5
Васин
78
Дивеев
23
Магнуссон
14
Набабкин
15
Ефремов
77
Ахметов
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
После матча главный тренер "Локо" Юрий Семин заявил, что его подопечные создали большое количество моментов, но не дожали ЦСКА, потому что "эта команда им мешала". А форвард красно-синих Никола Влашич признал, что во втором тайме армейцы просто "закончили играть".
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