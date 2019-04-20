Футбол

Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив»Газета.Ru 17:09

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
После матча главный тренер "Локо" Юрий Семин заявил, что его подопечные создали большое количество моментов, но не дожали ЦСКА, потому что "эта команда им мешала". А форвард красно-синих Никола Влашич признал, что во втором тайме армейцы просто "закончили играть".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть Гончаренко

Советский спорт14:52

«Вам не понравилось? А мне очень понравилось». «Локо» потерял два очка, ЦСКА — еще и Дивеева с Бекао

Матч ТВ15:50

Виктор Гончаренко: «Во втором тайме ЦСКА сдерживал атаки и выдерживал напряжение от „Локомотива“»

Sports.ru14:21

Гончаренко: у ЦСКА продолжаются матчи, когда и хорошо играем, и плохо

Чемпионат14:26

Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

Спорт-Экспресс14:26

Виктор Гончаренко: «У Бекао и Дивеева травмы. Сложно оценить, насколько серьезные»

Sportbox.RU14:38

«Вам не понравилось? А мне очень!» Позитивный Семин и печальный Гончаренко после дерби

Sport24.ru14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов

Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Обновлено в 15:31
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Динамо» победило «Крылья Советов»

В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 11:34
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Елену Захарову поздравляют с новой беременностью

Обновлено в 16:00
Кино

Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
Футбол

Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира

Обновлено в 16:52
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика

Кадыров с угрозами Порошенко вызвал переполох на Украине

Переполох вызвала запись главы Чеченской республики в Instagram.
Обновлено в 09:52
Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

Обновлено в 13:55
Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

Обновлено 18 апреля в 08:02
Футбол

«Уфа» дома проиграла тульскому «Арсеналу»

Футбольный клуб "Уфа" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:24
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное