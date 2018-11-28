Спорт день за днем

Спорт день за днем 15:39

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги домашнего поражения от «Виктории» (1:2) в матче 5-го тура группы G Лиги Чемпионов.

Спорт день за днем

Футбол Футбол ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".

Футбол Футбол Гол Агуэро спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Лионом» Манчестер Сити сыграл вничью с Лионом в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».

Футбол Футбол Финальный матч Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины Финал Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» может пройти за пределами Аргентины.

Футбол Футбол Болельщики АЕКа в матче с «Аяксом» бросили коктейль Молотова

Футбол Футбол Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.

Футбол Футбол Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.

Футбол Футбол Зобнин стал обладателем премии «Джентльмен года» Полузащитника московского «Спартака» Роман Зобнин признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова.

Футбол Футбол Матч Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал» перенесен из Полтавы в Киев УЕФА объявил о переносе матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом» из Полтавы в Киев.

Футбол Футбол Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита» Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини признался, что петербургская команда рассматривала возможность приобретения исландского защитника Хердура Магнуссона, ныне выступающего за московский ЦСКА.

Футбол Футбол Терим: мы уважаем Семина, у него большое имя в российском футболе Главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Фатих Терим поблагодарил своего коллегу из московского "Локомотива" Юрия Семина за теплые слова и заявил, что очень уважает российского тренера.

Футбол Футбол «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» 3 декабря в 22:45 на «Матч ТВ» начнется прямая трансляция церемонии вручения «Золотого мяча».