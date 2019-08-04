Виктор Гончаренко, занимающий пост главного тренера московского ЦСКА, подвел итоги матча между его командой и казанским "Зенитом" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, передает Sport24.

Гончаренко считает победу своей команды над «Рубином» заслуженной

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