Футбол
Гончаренко рассказал о проблеме Н’ДиайяМатч ТВ 12:01
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями перед матчем против «Краснодара» в рамках Кубка Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Музыка
Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии
В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
Обновлено в 14:04
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Политика
Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ
В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Теннис
Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона
Обновлено в 12:54
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям
Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04