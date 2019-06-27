Футбол

Гончаренко рассказал о проблеме Н’ДиайяМатч ТВ 12:01

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями перед матчем против «Краснодара» в рамках Кубка Париматч Премьер.
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Виктор Гончаренко: «Тяжело выделять положительные моменты, когда проигрываешь»

Спорт-Экспресс14:11

Наставник ЦСКА рассказал о проблеме Н’Диайе

Газета.Ru12:51

Гончаренко рассказал о проблеме Н’Диайя

Sportbox.RU12:01

Гончаренко рассказал о проблеме Н’Диайя

Матч ТВ12:01

Ганчаренко: «В Испании хорошие спарринги, но там скандинавские команды»

Евро-футбол.ру11:56
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Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Музыка

Умер лидер рок-группы «Високосный год»

Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика

Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии

В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

Обновлено в 14:04
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Политика

Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ

В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Политика

Началось: К офису Зеленского принесли гроб

К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Политика

В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»

Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Теннис

Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 12:54
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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