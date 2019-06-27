Футбол
Гончаренко рассказал о проблеме Н’ДиайяМатч ТВ 12:01
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями перед матчем против «Краснодара» в рамках Кубка Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков
Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Авто
В России стартовали продажи 640-сильного Lamborghini Huracan Evo
В России стартовали продажи суперкара Lamborghini Huracan Evo.
Обновлено в 05:05
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Премьера «Ангелов Чарли состоится» 14 ноября 2019 года.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Интернет
YouTube поменяет систему рекомендаций видео
Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика
ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения
Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродится с мотором Renault
Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выходом модели первого поколения в 1992 году, когда производились четырехдверные седаны или пятидверные хэтчбеки.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
Обновлено в 12:17
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Детский McLaren 720S предназначен для малышей возрастом от двух до шести лет. В движение он приводится электродвигателем.
Обновлено в 12:46