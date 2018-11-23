Футбол

Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» в РПЛ
RT на русском
13:03

Ахмат — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
5′
Кристиян Бистрович
Олег Иванов
35′
57′
Хердюр Магнуссен
72′
Хердюр Магнуссен
76′
Такума Нисимура
Константин Кучаев
Магомед Мусалов
Аблай Мбенг
78′
86′
Георгий Щенников
Исмаэл Силва
86′
90′+6′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
90′+7′
Тимур Жамалетдинов
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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