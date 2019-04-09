Гончаренко предостерёг Чалова от ошибкиSport.ru вчера в 18:14

Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.

Шоу-бизнес Когда Норкин вернется в эфир НТВ, рассказала его жена Жена ведущего "Места встречи" на НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала о состоянии супруга и уточнила, когда он сможет вернуться в эфир.

Общество В Архангельске испытан новый протестный формат В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.

Политика Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.

Политика Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находится у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов.

Авто Представлен заряженный седан Mercedes-AMG CLA 35 Новый CLA 35 получился самым тяжелым и медленным среди собратьев: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с против 4,8 с у седана A 35 и 4,7 с у аналогичного хэтчбека.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Экономика ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.

Театры Актёра Сухорукова выписали из больницы Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Шоу-бизнес Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.

Футбол Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Политика Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.

Технологии Акселерационная программа Build UP привлекла более 600 стартапов По результатам первого этапа проекта, завершившегося 31 марта, количество потенциальных участников акселерационной программы более чем в три раза превысило ожидаемые показатели.

Технологии «Почта России» запустила онлайн-оплату коммунальных услуг На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг, а также мобильной связи.

Авто В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.

Политика Петр Порошенко признался в пьянстве Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.

Недвижимость Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Политика Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.