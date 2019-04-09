Футбол

Гончаренко предостерёг Чалова от ошибкиSport.ru вчера в 18:14

Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
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Виктор Гончаренко: «У Чалова огромный потенциал, чтобы стать еще лучше»

Sportbox.RUвчера в 17:57

Гончаренко: «У Чалова просто огромный резерв для роста»

Sport24.ruвчера в 17:46

Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки

Sport.ruвчера в 18:14

Гончаренко о Чалове: «Он всегда работает на команду и хорошо понимает любые наши тактические решения»

Sports.ruвчера в 19:00
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Когда Норкин вернется в эфир НТВ, рассказала его жена

Жена ведущего "Места встречи" на НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала о состоянии супруга и уточнила, когда он сможет вернуться в эфир.
Обновлено в 01:06
Общество

В Архангельске испытан новый протестный формат

В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая

Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Политика

Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находится у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов.
Обновлено в 06:44
Авто

Представлен заряженный седан Mercedes-AMG CLA 35

Новый CLA 35 получился самым тяжелым и медленным среди собратьев: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с против 4,8 с у седана A 35 и 4,7 с у аналогичного хэтчбека.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

На Украину приедут 150 десантников США для подготовки боевиков ВСУ

Обновлено в 04:04
Экономика

ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Прокуратура требует для обвиняемого в шпионаже норвежца 14 лет колонии

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели

Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Театры

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Кино

Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД

Обновлено в 05:50
Политика

Владимир Путин приедет в Петербург для участия в Арктическом форуме

Обновлено в 03:21
Футбол

Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год

Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Обновлено в 05:50
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Технологии

Акселерационная программа Build UP привлекла более 600 стартапов

По результатам первого этапа проекта, завершившегося 31 марта, количество потенциальных участников акселерационной программы более чем в три раза превысило ожидаемые показатели.
Обновлено в 07:08
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-оплату коммунальных услуг

На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг, а также мобильной связи.
Обновлено в 05:56
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 05:15
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Петр Порошенко признался в пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Недвижимость

Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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