Футбол
Гончаренко предостерёг Чалова от ошибкиSport.ru вчера в 18:14
Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Когда Норкин вернется в эфир НТВ, рассказала его жена
Жена ведущего "Места встречи" на НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала о состоянии супруга и уточнила, когда он сможет вернуться в эфир.
Обновлено в 01:06
Общество
В Архангельске испытан новый протестный формат
В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая
Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Политика
Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находится у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов.
Обновлено в 06:44
Авто
Представлен заряженный седан Mercedes-AMG CLA 35
Новый CLA 35 получился самым тяжелым и медленным среди собратьев: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с против 4,8 с у седана A 35 и 4,7 с у аналогичного хэтчбека.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели
Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини
33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Кино
Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»
Обновлено в 07:05
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД
Обновлено в 05:50
Футбол
Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год
Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Обновлено в 05:50
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Технологии
Акселерационная программа Build UP привлекла более 600 стартапов
По результатам первого этапа проекта, завершившегося 31 марта, количество потенциальных участников акселерационной программы более чем в три раза превысило ожидаемые показатели.
Обновлено в 07:08
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-оплату коммунальных услуг
На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг, а также мобильной связи.
Обновлено в 05:56
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42