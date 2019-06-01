Футбол

Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКАЧемпионат вчера в 13:03

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
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Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА

Чемпионат00:02

Гончаренко – об усилении ЦСКА: «Возможно, хватит и одного качественного приобретения»

Бомбардир.ру00:58

Тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде

RT на русскомвчера в 13:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Общество

В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Теннис

Рафаэль Надаль превзошёл историческое достижение Маргарет Корт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоёвал свой 12-й титул на "Ролан Гаррос".
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла

На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Брянские военные снайперы сразятся в учебных «дуэлях»

На полигонах Брянской области стартовали сборы с военнослужащими снайперских подразделений и гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7ВЛ, расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком наряде

Актриса Дарья Мороз прошлась по красной ковровой дорожке "Кинотавра" в смелом мини.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Энергетика

Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Футбол

Испания — Швеция: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Швеция в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Путешествия

Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Автоспорт

Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»

Обновлено вчера в 23:22
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане

Обновлено вчера в 23:54
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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