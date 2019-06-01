Футбол
Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКАЧемпионат вчера в 13:03
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
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Тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде
RT на русскомвчера в 13:58
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Происшествия
Япония задержала китайское судно
Китайское рыболовецкое судно было задержано в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Самолёт Москва — Томск экстренно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено в 02:43
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Музыка
Фестиваль «Песни России» Надежды Бабкиной проедет по Башкирии
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Армия и оружие
В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer
Обновлено в 00:48
Здоровье
Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Беговом районе планируют ввести в эксплуатацию осенью
Как уточняется, общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит около 9 тыс. кв. м. Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; блок хирургических кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек; отделение реабилитации.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Якутии возбудили дело по факту убийства семьи
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Нерюнгринском районе республики.
Обновлено в 01:59
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Игры
Авторы The Evil Within представили свой новый IP — Ghostwire Tokyo
Обновлено вчера в 20:59
Автоспорт
Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»
Обновлено вчера в 23:22
Теннис
Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание
В понедельник, 10 июня, выпускники российских школ пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — экзамен по обществознанию.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселится с детьми в бассейне
Пятилетние дети уверенно плавают рядом с папой. Последние несколько дней Максиму Галкину удается много времени уделять семье и детям.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами могут вырасти в восемь раз
Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19