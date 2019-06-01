Футбол

Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКАЧемпионат вчера в 13:03

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
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Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

Чемпионатвчера в 13:03

Тренер ЦСКА рассказал, когда появится информация о будущем Влашича и Бекао в команде

RT на русскомвчера в 13:58
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Китайское рыболовецкое судно было задержано в эксклюзивной экономической зоне Японии.
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Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
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Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Беговом районе планируют ввести в эксплуатацию осенью

Как уточняется, общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит около 9 тыс. кв. м. Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; блок хирургических кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек; отделение реабилитации.
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Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

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В Якутии возбудили дело по факту убийства семьи

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Нерюнгринском районе республики.
Обновлено в 01:59
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В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

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Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
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Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
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Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание

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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
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Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
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Максим Галкин показал, как веселится с детьми в бассейне

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Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

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В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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