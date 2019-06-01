Футбол
Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКАЧемпионат вчера в 13:03
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
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Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В Ульяновске утонули граждане Египта
В Ульяновске в Волге утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые приехали в город поступать в университет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено вчера в 06:17
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов
Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Общество
Леонида Волкова увезли в ОВД после 20 суток ареста
По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.
Обновлено в 02:07
Культура
Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев дал оценку изложению фактов в американском сериале HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 10:31
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Тегеран не обращался к Москве с просьбой продать комплексы С-400
Иран не обращался в России с просьбой о продаже ему зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
Обновлено в 03:44
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Игры
Раскрыты первые детали новой Xbox
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Культура
Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» интересами бизнеса
Решение российских прокатчиков биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" удалить из него ряд сцен обусловлена "интересами бизнеса", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9—10 декабря, заявили в руководстве предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 04:05
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае
Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Теннис
Победительница «Ролан Гаррос» Барти заняла второе место в рейтинге WTA
Австралийка Эшли Барти поднялась с восьмой строчки турнирной таблицы на вторую.
Обновлено в 02:22