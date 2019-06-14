Футбол

Гончаренко отказался возглавить сборную БелоруссииSport24.ru вчера в 15:42

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com. Также от этой должности отказался бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович.
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Гончаренко отказался от работы тренером сборной

Sport.ru01:59

Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:25

Источник: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Спорт-Экспрессвчера в 21:13

Источник: Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

Чемпионатвчера в 20:27

Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Sport24.ruвчера в 15:42

Источник: Гончаренко и Ермакович отказали сборной Белоруссии

Советский спортвчера в 13:50

Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Матч ТВвчера в 22:06
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Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
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Гражданка-долгожительница из Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет.
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В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
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Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Происшествия

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Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Политика

Более 25 тысяч полицейских будут охранять саммит G20 в Осаке

В связи с саммитом G20 будут введены серьезные ограничения для проезда транспорта, власти намерены запретить использование камер хранения на железной дороге.
Обновлено вчера в 23:38
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Поправки к закону об экстрадиции позволят отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку.
Обновлено вчера в 13:41
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Обновлено 13 июня в 06:21
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено вчера в 07:55
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Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии

Обновлено в 01:22
Авто

Компания Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
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Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
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Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
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Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Александр Владимирович Ермакович
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер.
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