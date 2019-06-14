Футбол
Гончаренко отказался возглавить сборную БелоруссииSport24.ru вчера в 15:42
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com. Также от этой должности отказался бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая
В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.
Обновлено в 03:17
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Происшествия
Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Футбол
Вартапетов: «Травм в „Спартаке“ стало меньше»
Вартапетов отметил, что все травмы анализируются, в прошлом сезоне им было намного меньше.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 00:32
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей
Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Футбол
Италия проиграла Эквадору в матче за 3-е место на молодежном ЧМ
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Климкин прокомментировал слухи о назначении послом Украины в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию украинских СМИ о возможном его назначении послом в США.
Обновлено вчера в 14:37
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено вчера в 15:16