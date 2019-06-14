Футбол

Гончаренко отказался стать главным тренером сборной БелоруссииВести.Ru вчера в 23:20

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение Ассоциации Белорусской федерации футбола возглавить национальную сборную Белоруссии. Пост стал вакантным после отставки предыдущего специалиста – Игоря Криушенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, основным кандидатом стал Мархель

Спорт день за днем03:59

Источник: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Спорт-Экспрессвчера в 21:13

Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Матч ТВвчера в 22:06

Гончаренко отказался от работы тренером сборной

Sport.ru01:59

Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

Чемпионатвчера в 20:27

Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии

Sport24.ruвчера в 15:42

Источник: Гончаренко и Ермакович отказали сборной Белоруссии

Советский спортвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Происшествия

В центре Москвы автомобиль упал в реку

В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено вчера в 21:10
Наука

Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом

Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено в 02:12
Музыка

Алсу стала народной артисткой Башкирии

О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Спорт

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Ребенок чуть не погиб на соревнованиях по картингу в Подмосковье

Обновлено в 08:32
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Общество

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:44
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Кино

Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» перед зрителями

Шуточный ролик с извинениями Джона Сноу за финал сериала «Игра престолов» появился в интернете.
Обновлено вчера в 20:29
Космос

На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Происшествия

Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина

Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Николаевич Криушенко
Футболист
Советский и белорусский футболист, белорусский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное