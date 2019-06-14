Футбол
Гончаренко отказался стать главным тренером сборной БелоруссииВести.Ru вчера в 23:20
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение Ассоциации Белорусской федерации футбола возглавить национальную сборную Белоруссии. Пост стал вакантным после отставки предыдущего специалиста – Игоря Криушенко.
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Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, основным кандидатом стал Мархель
Спорт день за днем03:59
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