Футбол
Гончаренко отказался стать главным тренером сборной БелоруссииВести.Ru вчера в 23:20
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение Ассоциации Белорусской федерации футбола возглавить национальную сборную Белоруссии. Пост стал вакантным после отставки предыдущего специалиста – Игоря Криушенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:33, Вашингтон
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
В кабмине рассказали о планах по развитию сети 5G в российских городах
Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 00:05
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:19
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Общество
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье
Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите СВМДА
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 13 июня в 01:29
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных
Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено 13 июня в 06:33
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Шоу-бизнес
Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной
Обновлено вчера в 13:36
Космос
На Меркурии обнаружена база инопланетян – уфолог
Скотт Уоринг считает, что данные сооружения в кратере Меркурия являются стопроцентными доказательствами существования древних инопланетян.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 06:45