Футбол

Аленичев: обещаю, что «Енисей» будет биться до последнего
Чемпионат
08 декабря в 09:27

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) заявил, что его команда в оставшихся играх сделает всё возможное ради сохранения прописки в высшем дивизионе.
Чемпионат08 декабря в 09:27

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Дмитрий Аленичев: У последнего места «Енисея» есть причины, о которых я не хочу говорить

Советский спорт08 декабря в 10:00

Аленичев: замена Кутьина в матче с ЦСКА была вынужденной

РИА Новости08 декабря в 09:42

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до последнего тура — я это обещаю публично»

Матч ТВ08 декабря в 09:36

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до последнего тура — я это обещаю публично»

Sportbox.RU08 декабря в 09:36

Аленичев: обещаю, что «Енисей» будет биться до последнего

Чемпионат08 декабря в 09:27

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ будет биться до 30-го тура»

Спорт-Экспресс08 декабря в 10:47

Аленичев: «„Енисей“ мог вырвать ничью в матче с ЦСКА, соперник был растерян»

Sport24.ru08 декабря в 09:21
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
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Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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