Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной. При этом он отдал должное болельщикам и сопернику.
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Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
RT на русскомвчера в 12:48
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Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Гаджеты
Snapdragon 855 Plus, модем 5G, 64-мегапиксельная камера, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч: опубликованы характеристики очередного флагмана
iXBT.com 01:33
Политика
Обмена заключенными 2 сентября не состоится
Украина и Россия 2 сентября не проведут обмен заключенных. Стороны ждут указа о помиловании от украинского президента Владимира Зеленского.
Телеканал 360° 03:11
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер для гостей ВЭФ
Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Venezia, на котором поселят участников пятого Восточного экономического форума.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
РИА Новости 03:04
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия вчера в 07:48
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес
Этот знаменитый человек родился 2 сентября
Как сообщает ToDay News Ufa, 2 сентября родился Евгений Павлович Леонов, советский актер театра и кино, Народный артист СССР Он родился 2 сентября 1926 года в Москве, в обыкновенной московской семье среднего достатка.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Космос
Индия создает глубоководный аппарат на трех человек для изучения океанских глубин
Наряду с первым национальным космическим кораблем "Гаганьян" ("Небесный корабль"), который планируется отправить на орбиту к 2022 году, индийские ученые начали работу и над обитаемым глубоководным аппаратом.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался ностальгии
2 сентября Филипп Киркоров отвел своих детей Мартина и Аллу-Викторию в школу. Дочь пошла во второй класс, а сын – в первый.
Телепрограмма 02:37
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Происшествия
В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину
Российская газета 02:35
Происшествия
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца
Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 01:53
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Политика
Польша отметила скорбный юбилей
1 сентября в Польше прошло под знаком 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Независимая газета вчера в 11:35
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Технологии
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Газета.Ru вчера в 06:04
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com вчера в 13:57