Футбол
Гончаренко назвал лучших игроков ЦСКА в матче против «Краснодара»Матч ТВ 14:34
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Краснодара» на Кубке Париматч Премьер.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Премьера «Ангелов Чарли состоится» 14 ноября 2019 года.
Обновлено в 09:35
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин дал откровенное интервью газете Financial Times
В четверг, 27 июня, Президент РФ Владимир Путин дал интервью газете Financial Times.
Обновлено в 15:39
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Футбол
Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу
Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 15:51
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Политика
Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа
Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Климкин ответил на претензии со стороны президента Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от внешнеполитического ведомства объясниться за ноту, направленную в МИД России по поводу украинских моряков-нарушителей, которых судят в РФ.
Обновлено в 12:20
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Стало известно о возможном возрождении легендарной модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 14:42
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Происшествия
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Хоккей
На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Нападающий вчера посетил Нью-Йорк, а на куб арены «Рейнджерс» выдали изображение хоккеиста с надписью «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:05
Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева
Обновлено в 16:00
Интернет
Евросоюз одобрил покупку Red Hat компанией IBM за 34 млрд долларов
Компания IBM сегодня получила безусловное антимонопольное согласие Европейского Союза на приобретение компании Red Hat за 34 миллиарда долларов.
Обновлено в 14:43
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15