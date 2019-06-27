Гончаренко назвал лучших игроков ЦСКА в матче против «Краснодара»Матч ТВ 14:34

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Краснодара» на Кубке Париматч Премьер.

Гончаренко назвал лучших игроков ЦСКА в матче против «Краснодара»

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