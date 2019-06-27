Футбол
Гончаренко назвал лучших игроков ЦСКА в матче против «Краснодара»Sportbox.RU вчера в 14:34
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Краснодара» на Кубке Париматч Премьер.
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Виктор Гончаренко: «Тяжело выделять положительные моменты, когда проигрываешь»
Спорт-Экспрессвчера в 14:11
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Политика
Туск поспорил со словами Путина о либерализме
Глава Евросовета Дональд Туск ответил на высказывание президента России Владимира Путина о том, что либерализм устарел.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Общество
ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Политика
Байден предрек распад НАТО при втором сроке Трампа
НАТО распадется в случае переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.
Обновлено в 00:01
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Лихачев рассказал об интересе Японии к проекту Северного морского пути
Япония продемонстрировала очень большой интерес к участию в развитии Северного морского пути, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Обновлено в 03:40
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Обновлено в 01:13
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов
Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
Обновлено в 02:39
Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Авто
Hyundai адаптирует седаны к потребностям рынка
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26