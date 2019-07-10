Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ищет сильного сменщика для Игоря Акинфеева, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, белорусский специалист хотел бы видеть в команде Сослана Джанаева.

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