Футбол

Гончаренко: игра футболиста ЦСКА Ахметова является открытием года
ТАСС
07:52

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко назвал открытием года игру полузащитника команды Ильзата Ахметова. Об этом он рассказал журналистам. В понедельник стали известны номинанты на премию "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги.
ТАСС07:52

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«Сердце разрывается». Гончаренко — о номинировании Ахметова и Облякова на приз молодому игроку года

Sport24.ru07:27

«Сердце разрывается». Гончаренко не смог выбрать лучшего в паре Обляков - Ахметов

Спорт-Экспресс07:58

Гончаренко: игра футболиста ЦСКА Ахметова является открытием года

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Два хавбека ЦСКА и вратарь «Спартака» поспорят за «Первую пятерку»

РИА Новости06:22

Максименко, Ахметов и Обляков претендуют на звание лучшему молодому игроку РПЛ

Советский спорт05:34

Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

Чемпионат04:10

Ахметов, Максименко, Скопинцев и Обляков – претенденты на премию «Первая пятерка»

Sports.ru04:55
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Футбол

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 08:48
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Президент «Анжи»: «Решаем вопрос со стадионом»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что клубу отказано в тренировках на домашней арене в Каспийске.
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Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 06:14
Футбол

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
Обновлено в 08:25
Футбол

Испанская бригада обслужит матч «Локомотив» – «Галатасарай»

Назначены арбитры на матч "Локомотив" – "Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»

Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в манеже "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 06:49
Футбол

Дело Аленичева рассмотрит Мировой суд Красноярска

26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 06:18
Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 07:47
Футбол

Мойес заявил, что Тони Крос мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что полузащитник «Реала» Тони Крос был близок к переходу в стан «красных дьяволов» в сезоне-2013/14.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков

Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
Обновлено в 08:28
Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 05:00
Футбол

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»

Канаевский в 1961 году стал чемпионом СССР в составе «Динамо», а в 1964-м выиграл Кубок СССР.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии под руководством Фелипе Сколари

Обновлено в 08:00
Футбол

А. Егоров: поддерживаем решение судей засчитать гол «Крыльев» «Спартаку»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров выразил уверенность, что бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым, которая обслуживала матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Крылья Советов» (3:1), приняла правильно решение, засчитав гол гостей.
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