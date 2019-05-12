Гончаренко: футболисты ЦСКА расслабились после гола в ворота «Зенита»ТАСС 14:42

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Зенита" (1:3) в гостевом матче 28-го тура чемпионата России высказал мнение о том, что его команда расслабилась, поведя в счете. Об этом он сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Гончаренко: футболисты ЦСКА расслабились после гола в ворота «Зенита»

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