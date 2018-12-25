Футбол
Гончаренко: «С удовольствием позовем Головина обратно в ЦСКА, но только в бесплатную аренду!»
Гончаренко: «С удовольствием позовем Головина обратно в ЦСКА, но только в бесплатную аренду!»Sport24.ru15:40
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выступление российского полузащитника Александра Головина в первой половине сезона в составе «Монако». Головин летом 2018 года перешел в «Монако» из ЦСКА, но монегаски провалили первую часть сезона и идут в Лиге 1 на предпоследнем месте.
Sport24.ru15:40
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Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
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Google не стал спорить с Роскомнадзором о штрафе в полмиллиона
Google отказался выполнять рекомендации ведомства. 11 декабря в Роскомнадзоре заявили о штрафе в полмиллиона, выписанного компании.
Обновлено в 18:30
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В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено в 10:56
ЖКХ
Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления
Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
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В отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело
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Происшествия
В результате атаки в Кабуле погибли не менее 28 человек
По меньшей мере 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Политика
Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию
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Транспорт
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Происшествия
Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину
Сотрудники Следственного управления СКР по Камчатскому краю начали проверку информации об издевательствах над детьми со стороны вожатого в оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о превосходстве российской армии над всеми армиями мира
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Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
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