Футбол

Гончаренко: «Футболисты ЦСКА обладают очень сильной психологией»Sport24.ru 11:57

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Игра может пойти по любому сценарию. И всегда сложно предсказать, по какому именно. Все, кто выходит в стартовом составе, обладают очень сильной психологией.
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