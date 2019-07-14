Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).

Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу

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