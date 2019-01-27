Экономика
Гона хотят оставить без выходного пособияВести.Ru 10:35
Власти Франции планируют не допустить выплаты выходного пособия экс-президенту и генеральному директору компании Renault Карлосу Гону. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в воскресенье в интервью радиостанции France Inter.
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За 10 минут установки выпустят в зимнее небо Петербурга три тысячи фейерверков, а пушки произведут 30 залпов холостыми зарядами.
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